Официальный курс гривны на среду, 9 сентября

08:50 09 Сентябрь Киев, Украина





1 доллар США – 27,80 грн;

1 евро – 32,80 грн;

10 российских рублей – 3,64 грн. На среду, 9 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) озвучил официальный курс гривни к основным иностранным валютам:



Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями курс доллара вырос еще на пять копеек после повышения на две копейки в предыдущий банковский день. Так дорого "зеленый" в Украине не стоил с 5 августа. А за последнюю неделю – с 2 по 9 сентября – национальная валюта ослабла по отношению к американской на 20 копеек.



Курс евро при этом снизился еще на копейку после падения на пять копеек в предыдущий банковский день. Стоимость 10 российских рублей 9 сентября тоже упала на копейку.