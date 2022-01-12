Официальный курс гривны на среду, 2 сентября

Национальный банк Украины озвучил курсы валют на среду, 2 сентября.
Официальные курсы валют Нацбанка на 2 сентября:
/>Доллар США — 27,60 грн (плюс 4 коп.).
/>Евро — 33,07 грн (плюс 18 коп.).
Официальные курсы валют Нацбанка на 2 сентября:
/>Доллар США — 27,60 грн (плюс 4 коп.).
/>Евро — 33,07 грн (плюс 18 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 1 сентября:
Доллар США — 27,45/27,65 грн.
Евро — 32,50/33,00 грн.
Курсы валют на "черном рынке" в Интернете 1 сентября:
Доллар США — 27,65 грн.
Евро — 32,85 грн.
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