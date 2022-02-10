Официальный курс гривны на среду, 23 сентября

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 23 сентября.
Курс гривны к доллару снизился на копейку: с 28,20 грн/$ до 28,21 грн/$.
Гривна к евро подорожала на восемь копеек: с 33,20 грн/€ до 33,12 грн/€.
Курс гривны к российскому рублю снизился с 3,69 грн за 10 руб. до 3,71 грн за 10 руб.
Курс гривны к доллару снизился на копейку: с 28,20 грн/$ до 28,21 грн/$.
Гривна к евро подорожала на восемь копеек: с 33,20 грн/€ до 33,12 грн/€.
Курс гривны к российскому рублю снизился с 3,69 грн за 10 руб. до 3,71 грн за 10 руб.
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