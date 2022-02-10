Официальный курс гривны на среду, 23 сентября

10:00 23 Сентябрь Киев, Украина

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 23 сентября.

Курс гривны к доллару снизился на копейку: с 28,20 грн/$ до 28,21 грн/$.

Гривна к евро подорожала на восемь копеек: с 33,20 грн/€ до 33,12 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю снизился с 3,69 грн за 10 руб. до 3,71 грн за 10 руб.