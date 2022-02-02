Официальный курс гривны на среду, 16 сентября

07:18 16 Сентябрь Киев, Украина

Сегодня,  16 сентября Национальный банк Украины установил следующий официальный курс гривны к иностранным валютам:

Курс гривны к доллару снизился на шесть копеек: с 28,00 грн/$ до 28,06 грн/$.

/>Гривна к евро подешевела на девять копеек: с 33,25 грн/€ до 33,34 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю упал: с 3,71 грн за 10 руб. до 3,74 грн за 10 руб.