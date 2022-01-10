Официальный курс гривны на пятницу, 28 августа

После того, как НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 августа, на 5,23 коп. до 27,3860 UAH/USD, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28-30 августа, на 7,55 коп. до 27,4615 UAH/USD.
Официальный курс
Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,2354
1 доллар США 27,4615
1 швейцарский франк 30,1659
10 иен 2,5879
10 российских рублей 3,6592
1 евро 32,4279
К осени курс доллара, который перед длинными выходными резко упал, в Украине может вырасти с отметки 27,3 до 27,6 грн/$.
Тем временем, доллары и евро для платежных карт подорожали, также в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 26 августа на 5,29 коп. до 27,6024 UAH/USD, курс покупки – повысился на 2,44 коп. до 27,3064 UAH/USD.
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