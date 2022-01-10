Официальный курс гривны на пятницу, 28 августа

05:38 28 Август Киев, Украина

После того, как НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 августа, на 5,23 коп. до 27,3860 UAH/USD, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28-30 августа, на 7,55 коп. до 27,4615 UAH/USD.



Официальный курс