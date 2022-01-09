Официальный курс гривны на понедельник, 31 августа

05:51 31 Август Киев, Украина





Официальные курсы гривны к иностранным валютам: В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны , устанавливаемый им на 28-30 августа, на 7,55 коп. до 27,4615 UAH/USD.



1 фунт стерлингов 36,5842

1 доллар США 27,4759

1 швейцарский франк 30,4358

10 иен 2,6107

10 российских рублей 3,6927

1 евро 32,7334

Украина увеличила сумму непогашенных еврооблигаций со сроком погашения в 2020 году на $328,8 млн.



Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28-30 августа, на 7,55 коп. до 27,4615 UAH/USD.



Тем временем к осени курс доллара, который перед длинными выходными резко упал, в Украине может вырасти с отметки 27,3 до 27,6 грн/$.



28 августа средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 27 августа, повысился на 1 копейку и составляет 3,32 гривны за 10 рублей.