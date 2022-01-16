Курс гривны на четверг, 3 сентября

08:26 03 Сентябрь Киев, Украина

Национальный банк Украины огласил курс валют на третье сентября 2020 года



Официальные курсы валют Нацбанка на 3 сентября:

Доллар США — 27,64 грн (плюс 4 коп.).

Евро — 32,79 грн (минус 28 коп.).



Курсы валют в банках и обменниках 2 сентября:

Доллар США — 27,50/27,70 грн.

Евро — 32,50/33,00 грн.



Курсы валют на "черном рынке" в Интернете 2 сентября:

Доллар США — 27,70 грн.

Евро — 32,70 грн.



Макроэкономические прогнозы Кабмина на 2020 год:

Курс доллара составит 29,5 грн (плюс 1,5-2 грн)...

Антирекорды гривны:

Доллар США — 30,01 грн (26 февраля 2015 года).

Евро — 35,66 грн (26 января 2018 года)...