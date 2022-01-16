Курс гривны на четверг, 3 сентября

Национальный банк Украины огласил курс валют на третье сентября 2020 года
Официальные курсы валют Нацбанка на 3 сентября:
Доллар США — 27,64 грн (плюс 4 коп.).
Евро — 32,79 грн (минус 28 коп.).
Официальные курсы валют Нацбанка на 3 сентября:
Доллар США — 27,64 грн (плюс 4 коп.).
Евро — 32,79 грн (минус 28 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 2 сентября:
Доллар США — 27,50/27,70 грн.
Евро — 32,50/33,00 грн.
Курсы валют на "черном рынке" в Интернете 2 сентября:
Доллар США — 27,70 грн.
Евро — 32,70 грн.
Макроэкономические прогнозы Кабмина на 2020 год:
Курс доллара составит 29,5 грн (плюс 1,5-2 грн)...
Антирекорды гривны:
Доллар США — 30,01 грн (26 февраля 2015 года).
Евро — 35,66 грн (26 января 2018 года)...
Доллар США — 30,01 грн (26 февраля 2015 года).
Евро — 35,66 грн (26 января 2018 года)...
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