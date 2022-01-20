Одесский пляж теперь без танкера

Спустя почти год, затонувший у берегов одесского пляжа, танкер Delfi смогли отбуксировать. Информацию об этом сообщил в соцсетях министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Delfi покинул пляж Дельфин. Скучать не будем", - написал Криклий.

Он также опубликовал рассветное фото с пляжа, на котором уже не было танкера.

Напомним, поднять танкер пытались много раз, но успеха это не принесли - все время рвались стальные тросы. Тем временем, из танкера периодически продолжало вытекать топливо.

Как сообщалось, танкер Delfi затонул у побережья Одессы в 2019 году, после того как его сорвало с якоря во время сильного шторма.