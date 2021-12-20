Одесская полиция задержала одессита с партией экстази на 1,3 млн грн

14:02 14 Август Киев, Украина

На Одесчине, при попытке нелегального ввоза в Украину крупной партии экстази, задержан с поличным  одессит. 

Как сообщают в пресс-центре Службы Безопасности Украины, силовики разоблачили схему контрабанды психотропных веществ из Евросоюза в Одессу и задержали организатора. 

 Предварительно установлено, что наркодилер заказывал экстази на иностранном спецсайте. В Украину посылки отправляли через международные почтовые сервисы под видом косметики. А покупателей горожанин искал в интернете. 

 Злоумышленника задержали около почтового отделения после получения им очередной посылки, в которой находилось 500 граммов МДМА. Такая партия оценивается на черном рынке в 1,3 миллиона гривен. 

 В ходе обыска автомобиля и жилья предпринимателя выявлены расфасованные психотропы и оборудование для его упаковки. Кроме того, найдена переписка о наркобизнесе с заказчиками. 

 Мужчине объявили о подозрении по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия и устанавливаются другие причастные к наркоторговле