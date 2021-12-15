Одесская область: суицид по собственной книге или умышленное убийство?

В Килии Одесской области 17-летний Иван Делюков покончил с собой, бросившись в высокую трубу запущенной школьной котельной. Парень словно воспроизвел сюжет своей книги, которую мечтал издать. Так считают многие, однако у полиции на это свое, особое мнение. В правоохранительных органах не исключают, что было совершено умышленное убийство.

Недалеко валялся тапочек Вани

Ивана Делюкова несколько дней искала полиция и волонтеры.

Тело сына отец погибшего Вани, Дмитрий нашел только через две недели поисков. Ваня лежал на дне 20-метровой трубы котельной возле заброшенной школы. Сначала он увидел валявшийся неподалеку тапочек, точно в такой обуви парень исчез в ночь на 22 июня. Потом мужчина открыл окно для прочистки трубы, где обнаружил бездыханное тело подростка.

Идею обыскать все заброшенные места поблизости подсказала волонтер Юлия из "Поисковой платформы 911". К тому же вспомнили, что в первый раз после побега из дома Ивана нашли именно в этом районе. Когда-то семья жила там, поэтому у него остались друзья.

В первый раз парень сбежал 19 июня. Тогда водитель грузовой машины рассказал, что подвозил Ваню к какому-то селу. И в беседе парень признался, что хочет путешествовать, ему понравилось познавать мир. Тогда подростка нашли и вернули домой.

Поэтому при повторном побеге среди ночи родители не стали бить тревогу и обращаться в полицию. Они подумали, что Ваня вновь отправился в путешествие и скоро вернется.

Однако прошла неделя, сын не выходил на связь. Тогда уже написали заявление в полицию.

Друзья советовали переписать книгу

Когда по прошествии нескольких дней Ваня не вернулся, искать его начали правоохранители и волонтеры. "Нужно сказать, что полиция очень серьезно отнеслась к пропаже ребенка. Мы с ними плотно сотрудничали, они делали все, чтобы его найти", – отмечает Юлия.

Волонтеры общались с друзьями Ивана. Его знакомая девушка рассказала, что перед исчезновением он принес небольшой подарок – косметический набор.

От товарищей узнали, что парень писал книгу в стиле фэнтези. По сюжету в начале главный герой падает в какую-то трубу и оказывается в ином измерении. В конце произведения он просыпается и понимает, что все это был сон.

"Друзья рассказывали, что Иван мечтал издать свое произведение. Но ребята его уверяли, что книгу могут не напечатать, потому что речь идет о суициде, а пропаганда этого у нас запрещена. Они посоветовали переделать начало. Мы так и не знаем, переписал ли он."

Сначала винили компьютерную игру

Поначалу в смерти мальчика подозревали связь с компьютерной игрой Forge of Empires. Однако волонтер говорит, что это развлечение неопасное, ею увлекаются дети более раннего возраста.

"Тем более что играть в нее Ваня начал два-три месяца назад. У него до этого был обычный кнопочный телефон. Но когда из-за карантина началось удаленное обучение, то ему купили более современный смартфон. Он смог туда загрузить эту игру", – подчеркивает Юлия.

Родители тоже связывали первый побег мальчика с увлечением играми, поэтому отец забрал у него телефон. Второй раз он ушел из дома уже без телефона и вещей.

До последнего друзья и волонтеры надеялись, что парень найдется. Сами дети уверяли, что Ваня не способен покончить с собой. Да, замечали у него подростковые комплексы, он был достаточно замкнутым. Но все думали, что 5 июля, в свой день рождения, Ваня сделает сюрприз и придет домой.

"Думаю, что к ребенку такие мысли не приходят за один день. Скорее всего, он к этому шел. Это проблема нашей системы, потому что толком не работают психологи. Его характеризуют как мальчика замкнутого, он весь в себе. Видимо, были подростковые комплексы. К сожалению, мы все работаем с утра до вечера, чтобы прокормить детей. И, видимо, родители не заметили, что он закрывался", – считает Юлия.

В полиции Одесской области говорят, что по факту смерти Ивана Делюкова открыли уголовное производство по ст. 115 УК Украины "умышленное убийство". Ведется следствие.