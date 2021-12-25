Одесситу грозит 5 лет за публикацию в соцсети герба СССР

Одесские новости: Под домашним арестом оказался одессит, который опубликовал на своей страничке в социальной сети герб Советского союза и другой советской символики. С ходатайством о применении ареста в качестве меры пресечения в суд с ходатайством обратилось СБУ.

Приморский суд вынес решение о помещении под домашний арест одессита, разместившего на своей страничке в Facebook герб СССР, а также изображения серпа, молота и пятиконечной звезды и портрет некоего коммунистического деятеля.

В СБУ сочли, что данные действия вполне соответствуют определениям ст. 436-1 «Распространение коммунистической символики», ведь в теории данную публикацию могло посмотреть неограниченное количество пользователей соцсети.

На одессита завели уголовное дело, а затем провели у него дома обыск, в ходе которого изъяли орудие преступления — тот самый компьютер, с помощью которого он заходил в интернет.

СБУ и прокуратура настаивала на помещении автора публикаций под домашний арест, хотя защита и утверждала, что можно ограничиться более мягкой мерой пресечения. Однако судья Коваленко встал на сторону обвинения, запретив подозреваемому отлучаться из дома на время досудебного следствия.

К слову, ст. 436-1 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, одиозный уличный активист Сергей Стерненко, который зарезал человека насмерть в мае 2018 года, до сих пор гуляет на свободе. Обвинительный акт с подозрением на умышленное убийство ему вручили 14 августа текущего года.