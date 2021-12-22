Одесса: разоблачена финансовая пирамида

12:18 14 Август Киев, Украина

В надежде получить баснословный доход, люди своими руками отдавали мошенникам свои сбережения. В обмен на деньги они получали только красивые слова и громкие обещания.

Киберполиция совместно с Нацполицией Украины разоблачила трех мошенников, которые создали десятки фиктивных сайтов, обещая баснословный доход от инвестирования в «перспективную» компанию, сообщает пресс-служба ведомства.

Администраторы сайта придерживались полной анонимности и принимали деньги вкладчиков на криптовалютные и электронные кошельки. Инвесторы вкладывали не менее 300 $. Однако получив деньги, мошенники блокировали пользователей, отказываясь от любой ответственности.

Компания мошенников находилась в Одессе. От ее действий пострадали более 100 человек. Среди обманутых — как украинцы, так и иностранцы. Сейчас правоохранители устанавливают личности пострадавших.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.