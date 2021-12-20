Одесса: избит активист, выступающий против застройки побережья

Новости Одесса: Сегодня в Одессе жестоко избили Владимира Савченко, руководителя правозащитной организации «Общая цель», которая противодействует застройке побережья жилыми комплексами.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел на площади «10-го Апреля», когда 31-летний одессит переходил дорогу.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел на площади «10-го Апреля», когда 31-летний одессит переходил дорогу.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции. Была вызвана скорая медицинская помощь. С пострадавшим проводятся первоочередные следственные действия.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение легких телесных повреждений). Как сообщили в организации «Общая цель», нападение на Савченко произошел около 16:00 возле офиса на переходе через улицу Черняховского рядом с площадью.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение легких телесных повреждений). Как сообщили в организации «Общая цель», нападение на Савченко произошел около 16:00 возле офиса на переходе через улицу Черняховского рядом с площадью.
Общественные активисты связывают нападение с активной деятельностью Савченко. Отмечается, что вчера организация получила решение суда о запрете на строительство ЖК «Граф» у моря, неделю назад - запрет на строительство ЖК «Калипсо», ранее - запрет на строительство ЖК «Ля Мер».
Как отмечается, 2 июля, накануне приезда в Одессу президента Украины Владимира Зеленского, организация обнародовала заявление с предупреждением - если власть не примет меры по прекращению «работы на незаконных стройках», а виновные не будут привлечены к ответственности, активисты проведут акции протеста с перекрытием дорог.
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