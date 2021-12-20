Одесса: избит активист, выступающий против застройки побережья

07:44 10 Июль Киев, Украина





Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел на площади «10-го Апреля», когда 31-летний одессит переходил дорогу. Новости Одесса: Сегодня в Одессе жестоко избили Владимира Савченко, руководителя правозащитной организации «Общая цель», которая противодействует застройке побережья жилыми комплексами.Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел на площади «10-го Апреля», когда 31-летний одессит переходил дорогу.

«Именно в этот момент неизвестный злоумышленник неожиданно сзади нанес несколько ударов в голову мужчине, после чего скрылся», - сообщили в главке.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции. Была вызвана скорая медицинская помощь. С пострадавшим проводятся первоочередные следственные действия.



Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение легких телесных повреждений). Как сообщили в организации «Общая цель», нападение на Савченко произошел около 16:00 возле офиса на переходе через улицу Черняховского рядом с площадью.

Общественные активисты связывают нападение с активной деятельностью Савченко. Отмечается, что вчера организация получила решение суда о запрете на строительство ЖК «Граф» у моря, неделю назад - запрет на строительство ЖК «Калипсо», ранее - запрет на строительство ЖК «Ля Мер».

«Сегодня Владимир принимал участие в акции протеста на 13 станции у Большого Фонтана против указанных застроек. Кроме того, вчера были демонтированы незаконные шлагбаумы на той же 13-й станции возле пляжа «Ланжерон», - сообщили в организации.

Как отмечается, 2 июля, накануне приезда в Одессу президента Украины Владимира Зеленского, организация обнародовала заявление с предупреждением - если власть не примет меры по прекращению «работы на незаконных стройках», а виновные не будут привлечены к ответственности, активисты проведут акции протеста с перекрытием дорог.