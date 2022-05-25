Очередной транш от МВФ поступит в Украину в начале 2021 года

08:53 19 декабря Киев, Украина

Как стало известно, вчера, 18 декабря, во время очередного выступления по телевидению премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил срок поступления в Украину столь необходимого транша от Международного валютного фонда (МВФ) – начало 2021 года.

По его словам, буквально час назад президент Украины Владимир Зеленский совместно с МВФ вышли с сообщением, что уже в начале следующей недели миссия Фонда начнет работу с Украиной.

"То есть мы будем иметь транш МВФ, он будет уже в начале следующего года, но наше сотрудничество продолжится", - уточнил глава правительства.



Напомним, ранее Еврокомиссия от имени Евросоюза выделила Украине первый транш чрезвычайной макрофинансовой помощи - 600 миллионов евро. В ЕК пожелали Киеву выполнить свою программу реформ, чтобы улучшить уровень жизни, продолжить борьбу с коррупцией и приблизить Украину к ЕС.