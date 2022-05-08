Очередной фейк или кто же стрелял на российско-украинской границе

Неудачно закончилась очередная попытка Российских служб представить Украину агрессором и нарушителем кордонов «великой и нерушимой». Как известно, ранее Федеральная служба безопасности России заявила, что на границе с Украиной случилась перестрелка. В заявлении указывалось, что с территории Украины три человека пытались перейти границу России на участке пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

В российском ведомстве заявили, что во время перестрелки один человек погиб, двое скрылись. Они якобы вернулись на территорию Украины.

В то же время спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что пограничники не фиксировали никаких нарушений, но проверяют информацию, распространенную ФСБ России о стрельбе на границе, и местность, где якобы произошел инцидент.

Государственная пограничная служба Украины не зафиксировала нарушений, поэтому запросила встречу с представителями РФ и провела проверку местности, о которой говорили россияне.

По информации, поступившей от россиян Госпогранслужбе Украины, инцидент якобы имел место в полночь по московскому времени с 3 на 4 декабря на направлении российского населенного пункта Пороз. До этого какой-либо информации от сопредельной стороны не поступало.

В то же время в дальнейшем российская сторона никаких подтверждений факта нарушения границы группой лиц из Украины привести не смогла, следов пересечения границы на местности также не зафиксировано. Не предоставила никакой информации РФ и о погибшем, с их слов, лице и оружие, которое нарушитель мог использовать.

Таким образом, заявление ФСБ РФ о нарушении группой лиц границы с Украиной и огневом противостоянии оказалось провокационным.