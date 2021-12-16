Очередная попытка поднять затонувший танкер Delfi была не удачной

Попытка довести наклон затонувшего танкера Delfi до 45 градусов, поставить на киль, чтобы затем убрать с городского пляжа Одессы не увенчалась успехом. Видный одесский бизнесмен Андрей Ставницер, который задействовал свою компанию Smart Marine Сoncept в работе по подъему танкера, сообщил, что вначале водолазы попытаются откачать воду из корпуса танкера и достать лопнувший понтон.
Инспекторы Госэкоинспекции в Одесской области, контролирующие процесс поднятия танкера из-за вероятности загрязнения морской воды, высказали предположение, что 19 июля буксиры снова попытаются довести наклон танкера до 45 градусов, поставить на киль, чтобы затем убрать с городского пляжа Одессыса.
Во время недавнего визита в Одессу Президента Украины Владимира Зеленского был назван предельный срок, в который судовладелец должен убрать танкер с пляжа - 20 июля.
В результате аварии танкера было загрязнено побережье. Позже выяснилось, что у корабля были проблемы с судовыми документами, а сам он мог использоваться для контрабанды нефти.
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