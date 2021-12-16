Очередная попытка поднять затонувший танкер Delfi была не удачной

Попытка довести наклон затонувшего танкера Delfi до 45 градусов, поставить на киль, чтобы затем убрать с городского пляжа Одессы не увенчалась успехом. Видный одесский бизнесмен Андрей Ставницер, который задействовал свою компанию Smart Marine Сoncept в работе по подъему танкера, сообщил, что вначале водолазы попытаются откачать воду из корпуса танкера и достать лопнувший понтон.

"Вчера стало понятно, что судно слишком тяжелое - лопнул понтон, порвался кормовой трос. Сегодня водолазы будут облегчать Delfi: откатывать кормовой отсек и носовой трюм, доставать лопнувший понтон и менять его. Буксиры сегодня работать не будут. Вечером - совещание рабочей группы, после него определим даты следующего подъема", - написал он в Facebook.

Инспекторы Госэкоинспекции в Одесской области, контролирующие процесс поднятия танкера из-за вероятности загрязнения морской воды, высказали предположение, что 19 июля буксиры снова попытаются довести наклон танкера до 45 градусов, поставить на киль, чтобы затем убрать с городского пляжа Одессыса.

Во время недавнего визита в Одессу Президента Украины Владимира Зеленского был назван предельный срок, в который судовладелец должен убрать танкер с пляжа - 20 июля.

В результате аварии танкера было загрязнено побережье. Позже выяснилось, что у корабля были проблемы с судовыми документами, а сам он мог использоваться для контрабанды нефти.