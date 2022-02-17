Обстрелы на Донбассе: противник применил гранатометы и пулемет

По-прежнему формирования сепаратистов продолжают нарушать условия перемирия. Как отмечается в сегодняшней сводке штаба ООС, вчера в районе разграничения были зафиксированы два случая нарушения режима тишины со стороны незаконных вооруженных формирований.

Отмечается, что вблизи Авдеевки сепаратисты открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет.

С начала текущих суток, 26 сентября, на участках ответственности украинских подразделений, которые выполняют задачи в районе проведения ООС, выстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Днем ранее сообщалось, что сепаратисты стреляли из ручного противотанкового гранатомета в сторону украинских позиций вблизи Каменки.

А в Донецкой области двое военнослужащих оперативного тактической группы Восток получили осколочные ранения в результате подрыва на неизвестном устройстве.