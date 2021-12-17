Обстрелы на Донбассе продолжаются. Погиб еще один боец

09:22 11 Апрель Киев, Украина

Не утихают обстрелы со стороны сепаратистских позиций. По сообщению пресс-службы штаба операции Объединенных сил (ООС), за сутки, 10 апреля, пророссийские вооруженные силы на Донбассе девять раз обстреляли украинские позиции. В ходе обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один был ранен.

Так, в районе проведения операции Объединенных сил противник 10 раз нарушил режим прекращения огня, из которых 9 – обстрелы по позициям украинских защитников и один пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения.

Вблизи поселка Золотое-3 в Луганской области противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие прицельного вражеского обстрела из стрелкового оружия один военнослужащий получил ранение, не совместимые с жизнью.

Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу. Состояние его здоровья - средней степени тяжести.

В штабе отметили, что в ответ на обстрелы противника украинские военные открывали огонь.

При этом с начала суток 11 апреля (по состоянию на 7 утра) обстрелов зафиксировано не было.