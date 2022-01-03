Обстрелы и дистанционные минирования на Донбассе

09:06 24 Апрель Киев, Украина

Как сообщает сегодня, 24 апреля, пресс-центр штаба операции Объединенных сил, за прошедшие сутки военные формирования сепаратистов 20 раз обстреляли позиции ВСУ. Враг продолжает осуществлять на Донбассе дистанционные минирования. Никто из украинских военных не пострадал.

Так, возле населенных пунктов Новоселовка, Новгородское и Шумы противник открывал огонь из минометов калибра 120-го и 82-го калибров, а у Водяного – еще и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В пригороде Авдеевки, Пески и Марьинка сепаратисты вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Южное противник совершил обстрел из минометов 120-го калибра и с противотанкового ракетного комплекса.

Вблизи Лебединского, Красногоровки, Луганское и Светлодарск враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также у поселка Новгородское незаконные вооруженные формирования осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Вместе с тем, в украинской стороне СЦКК сообщили, что вечерние обстрелы населенных пунктов Южное и Северный велись противником непосредственно из жилых кварталов Горловки. В штабе полагают, что это было сделано для провоцирования ВСУ на ведение ответного огня с последующим обвинением в разрушении гражданской инфраструктуры и гибели мирных жителей.

"Такой сценарий позволит разжечь противостояние и реализовать планы Москвы по отношению к Украине", – говорится в сводке.

С начала нынешних суток сепаратисты один раз нарушили режим прекращения огня. В районе населенного пункта Троицкое открывался огонь из станковых противотанковых гранатометов. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Накануне в штабе ООС заявили, что сепаратисты планируют провокации против Украины на Пасху. При этом будет использоваться вооружение и военная техника с нанесением маскировки типа "пиксель", которое используется подразделениями ВСУ.