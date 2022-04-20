ОБСЕ зафиксировала 2,5 тысячи нарушений "тишины" с начала перемирия на Донбассе

14:49 22 ноября Киев, Украина

Как известно, наблюдатели ОБСЕ ведут учет всех выявленных ими нарушений режима «тишины» на Донбассе. Согласно с предоставленными данными, с момента начала перемирия, члены Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ выявили и зафиксировали в общей сложности 2 492 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. Об этом в субботу, 21 ноября, говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Среди зафиксированных - 988 взрывов, а также 1 369 очередей и выстрелов.

Также, за последние сутки в Донецкой области СММ зафиксировала 32 нарушения режима прекращения огня. Из них примерно 90% произошли в южном направлении от Донецкой фильтровальной станции.

Кроме того, в Луганской области наблюдатели зафиксировали 2 нарушения режима прекращения огня вблизи Золотого.

Напомним, что ранее Украина подготовила 11 человек для обмена с Россией до конца года. Вначале необходимо обменять тех людей, списки которых подготовлены, считает глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Также в Минреинтеграции заявили, что реинтеграция Донбасса идет только вместе с Крымом. Необходимо объединить кейсы Донбассе и Крыма, чтобы иметь преимущество в направлении их деоккупации, заявил министр.