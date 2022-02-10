ОБСЕ: за 54 дня "тишины" более тысячи нарушений перемирия

06:37 18 Сентябрь Киев, Украина

В последнем отчете специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ сообщается, что с 27 июля, со дня вступления в силу перемирия, зафиксировала 1052 нарушения режима прекращения огня со стороны сепаратистов.



Так, за 54 дня "тишины" в Донецкой и Луганской областях произошло 193 взрыва, пролетели девять неопределенных боеприпасов и 13 осветительных ракет, а также произведено 837 очередей и выстрелов.



За последние сутки миссия зафиксировала 15 нарушений, 14 из которых - в Донецкой области.



В то же время в Луганской области ОБСЕ зафиксировала одно нарушение перемирия