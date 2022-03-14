ОБСЕ: российские оккупанты 48 раз нарушили режим тишины на Донбассе в течение выходных

48 нарушений режима тишины было засвидетельствовано сотрудниками ОБСЕ на протяжении выходных, с вечера 23 октября до вечера 25 октября.
ОБСЕ зафиксировала 38 нарушений в Донецкой области и 10 – в Луганской. За предыдущий отчетный период миссия не увидела в двух областях никаких нарушений. Больше всего нарушений в Донецкой области зафиксировали в радиусе 5 км от Донецкой фильтровальной станции (в 15 км от Донецка).
Беспилотник миссии обнаружил в выходные людей на участках разведения в районах Золотого и Петровского вечером и в ночное время.
Боевики ограничивали свободу передвижения миссии вблизи населенного пункта Кременец, уточнили в ОБСЕ.
Ситуация на избирательных участках на Донбассе была спокойной, сказано в отчете.
После заседания контактной группы в Минске ОБСЕ насчитала 1880 нарушений режима прекращения огня. Из них – 55 взрывов, и 1261 выстрел, сказано в отчете миссии на 26 октября.
ОБСЕ зафиксировала 38 нарушений в Донецкой области и 10 – в Луганской. За предыдущий отчетный период миссия не увидела в двух областях никаких нарушений. Больше всего нарушений в Донецкой области зафиксировали в радиусе 5 км от Донецкой фильтровальной станции (в 15 км от Донецка).
Беспилотник миссии обнаружил в выходные людей на участках разведения в районах Золотого и Петровского вечером и в ночное время.
Боевики ограничивали свободу передвижения миссии вблизи населенного пункта Кременец, уточнили в ОБСЕ.
Ситуация на избирательных участках на Донбассе была спокойной, сказано в отчете.
После заседания контактной группы в Минске ОБСЕ насчитала 1880 нарушений режима прекращения огня. Из них – 55 взрывов, и 1261 выстрел, сказано в отчете миссии на 26 октября.
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