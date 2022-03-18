ОБСЕ проведет переговоры по Карабаху

06:36 26 октября Киев, Украина

Непрекращающийся конфликт в Нагорном Карабахе собирает на переговорах в Швейцарии сопредседателей Минской группы ОБСЕ и министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова.

Переговоры планируют провести 29 октября в Женеве, чтобы обсудить реализацию мирного плана по Нагорному Карабаху.

Данную информацию сообщила пресс-служба миссии в воскресенье, 25 октября.



"Сопредседатели и министры иностранных дел договорились вновь встретиться, <...> чтобы обсудить, договориться и начать реализацию в соответствии с будущим графиком всех шагов, необходимых для достижения мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в соответствии с основными принципами, принятыми лидерами Азербайджана и Армении", - указано в сообщении.