ОБСЕ опубликовала отчет о нарушениях на Донбассе

07:58 12 Сентябрь Киев, Украина

Представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) ведут постоянное наблюдение в зоне боевых действий на Донбассе. Задачей миссии ОБСЕ является фиксация нарушений минских договоренностей на линии разграничения сторон. Вчера наблюдатели ОБСЕ зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов. Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в пятницу, 11 сентября.

Отмечается, что незаконные вооруженные формирования произвели два взрыва и выпустили три очереди из крупнокалиберного пулемета в юго-западном направлении от Ясиноватой.

При этом в Луганской области уже пять дней соблюдается режим прекращения огня.

В целом с начала перемирия ОБСЕ 1006 раз фиксировала нарушения режима тишины, из них 176 взрывов, два снаряда в полете, 13 осветительных ракет и 815 очередей и выстрелов.

Ранее сообщалось, что в ОБСЕ согласились предоставить представителя для совместного патрулирования с cепаратистами украинских позиций в Донецкой области возле поселка Шумы.

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