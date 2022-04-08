ОБСЕ: география боевых действий на Донбассе, как и их частота, неуклонно растут

17:34 09 июля Киев, Украина

За отчетный период с 21 марта по 6 июля 2021 года мониторинг ОБСЕ зафиксировал 25 жертв среди гражданского населения, 75% из которых были жертвами срабатывания мин, неразорвавшихся боеприпасов и других взрывоопасных предметов.



Об этом заявил в своем обращении к постоянному совету ОБСЕ Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) посол Яшар Халит Чевик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОБСЕ.



"Ситуация с безопасностью на востоке Украины не улучшается, а вызовы только обостряются", - заявил Чевик.



Он подчеркнул, что нарушения режима прекращения огня, трудности, с которыми сталкивается мирное население, а также ограничения свободы передвижения Миссии, в том числе интенсивное и продолжительное глушение сигнала ее беспилотных летательных аппаратов, ужесточились.



"С момента моего прошлого отчета СММ зафиксировала трехкратное увеличение количества нарушений режима прекращения огня", - сообщил посол Чевик.



По его словам, расширилась география боевых действий вдоль линии соприкосновения, случаев более широкого применения смертельного и разрушительного оружия стало заметно больше, а вместе с тем выросли количество и масштаб повреждений объектов гражданской инфраструктуры.



Глава Миссии также подчеркнул, что особенно неприятным является ухудшение ситуации с безопасностью на участках разведения сил и средств, которые как бы символизировали приверженность сторон мирному урегулированию.



Кроме того, господин Чевик обратил внимание Совета на тот факт, что за отчетный период с 21 марта по 6 июля 2021 года СММ зафиксировала 25 жертв среди гражданского населения. Он добавил, что около 75% из них были жертвами срабатывания мин, неразорвавшихся боеприпасов и других взрывоопасных предметов, подчеркнув "необходимость незамедлительного прогресса в выполнении сторонами обязательств по противоминной деятельности".



Глава Миссии напомнил, что свобода передвижения мирного населения через линию соприкосновения по-прежнему существенно ограничивается, и призвал открыть все соответствующие блокпосты, в том числе новые пункты пропуска в Золотом и Счастье.



Посол Чевик заявил, что беспилотники СММ дальнего радиуса действия подвергались глушению сигнала во время примерно 80% полетов, что привело к недавнему крушению еще одного летательного аппарата.



"В заключение Глава СММ призвал стороны вернутся к применению конструктивного подхода как на местах, так и в Рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по вопросам безопасности, подчеркнув, что прогресс возможен только тогда, когда стороны возьмут на себя ответственность и будут ответственно относиться к выполнению своих обязательств", - резюмировали в ОБСЕ.