ОБСЕ фиксирует резкий рост числа нарушений перемирия в зоне ООС

08:08 27 Март Киев, Украина

Усиление военной активности пророссийских войск на Донбассе отразилось и в очередном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине от 26 марта. Как указано в отчете, за это время на территории Донецкой и Луганской областей было выявлено 494 нарушения режима прекращения огня, тогда как за предыдущий отчетный период их было 89.

По данным миссии, большинство нарушений - это выстрелы и очереди из стрелкового оружия на территории Донецкой области.

"В Донецкой области Миссия зафиксировала 493 нарушения режима прекращения огня. <...> В Луганской области Миссия зафиксировала 1 нарушение режима прекращения огня", - указано в документе.

При этом ранее в первом из регионов фиксировалось 89 нарушений режима "тишины", во втором - ни одного.

Напомним, накануне в результате обстрела со стороны сепаратистов у населенного пункта Шумы в Донецкой области погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения. Ситуация в данном районе ухудшилась после ротации 503-го батальона морской пехоты.