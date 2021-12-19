Обращение к украинцам с передовой

В соцсетях опубликовано и активно распространяется видеообращение с передовой. На нем один из бойцов ВСУ на Донбассе, обращается к соотечественникам с просьбой не верить в ложные слухи и не распространять дезинформацию по поводу зрады.

400;">Солдат рассказал украинцам правду о том, что происходит на востоке страны в связи с перемирием и введением режима полного прекращения огня. Свое обращение он записал стоя рядом с приведенным в боевую готовность ручным противотанковым гранатометом (РПГ).

Пользователи активно делятся друг с другом видеороликом, записанным непосредственно на месте событий, в котором военнослужащий откровенно рассказывает о том, что нет никакого предательства в перемирии, начавшимся 27 июля текущего года. Он сообщает, что оружия у военных никто не отбирал.

Митингующим и выступающим против мира на востоке “антикапитулянтам” он заявил следующее:

"Зрада-зрадная! Забрали у нас все, оставили лишь автоматы, боеприпасы забрали, гранатометы забрали... Ну, это все, само собой, юмор. На самом деле я нахожусь на передовой. До противника 400 метров. Все у нас есть. Вот мой родной РПГ. Все на месте... Не дай Бог, какая-нибудь провокация – открываем огонь. Все хорошо. Все есть. Так что хочу передать приветы всем тем, кто раздувает в СМИ зраду или сидит дома эксперт и рассказывает, что у нас тут все забрали, – это все неправда. Сидите дома и говорите поменьше", – говорит служащий ВСУ.

В свою очередь, один из телеграм-каналов рассказал о том, что представляет собой, начавшееся 27 июля перемирие и что она значит в жизни солдат, воюющих на востоке Украины.