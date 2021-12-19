Обращение к украинцам с передовой

В соцсетях опубликовано и активно распространяется видеообращение с передовой. На нем один из бойцов ВСУ на Донбассе, обращается к соотечественникам с просьбой не верить в ложные слухи и не распространять дезинформацию по поводу зрады.
400;">Солдат рассказал украинцам правду о том, что происходит на востоке страны в связи с перемирием и введением режима полного прекращения огня. Свое обращение он записал стоя рядом с приведенным в боевую готовность ручным противотанковым гранатометом (РПГ).
Пользователи активно делятся друг с другом видеороликом, записанным непосредственно на месте событий, в котором военнослужащий откровенно рассказывает о том, что нет никакого предательства в перемирии, начавшимся 27 июля текущего года. Он сообщает, что оружия у военных никто не отбирал.
Митингующим и выступающим против мира на востоке “антикапитулянтам” он заявил следующее:
В свою очередь, один из телеграм-каналов рассказал о том, что представляет собой, начавшееся 27 июля перемирие и что она значит в жизни солдат, воюющих на востоке Украины.
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