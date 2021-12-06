Обострение на Донбассе: под Шумами погибли четверо бойцов ВСУ
17:07 26 Март Киев, Украина
Около населенного пункта Шумы в зоне ООС
боевики обстреляли украинские позиции. Вследствие вражеских обстрелов погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
"Сегодня, 26 марта, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов недалеко от населенного пункта Шумы, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". в результате обстрела, четверо военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, двое получили ранения ", - говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, раненым воинам оперативно оказана первая медицинская помощь, они доставлены в лечебное учреждение.
"На обстрел российско-оккупационных войск Украинской защитники открыли огонь", - указали в пресс-центре.
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