Обострение на Донбассе: под Шумами погибли четверо бойцов ВСУ

17:07 26 Март Киев, Украина

Около населенного пункта Шумы в зоне ООС боевики обстреляли украинские позиции. Вследствие вражеских обстрелов погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"Сегодня, 26 марта, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов недалеко от населенного пункта Шумы, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". в результате обстрела, четверо военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, двое получили ранения ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, раненым воинам оперативно оказана первая медицинская помощь, они доставлены в лечебное учреждение.