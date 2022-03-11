Обороноспособность Украины улучшится за счет США

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине сообщило о помощи, выделенной их страной для Украины. Речь идет о финансировании со стороны Министерства обороны США. Ведомство готово выделить $ 150 млн для нашей страны. Цель финансирования – обучение, консультации в сфере обороны, укрепление обороноспособности.

"Новый пакет в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине на $ 150 млн, в том числе обучение, оборудование и консультации, чтобы помочь силам Украины сохранить территориальную целостность страны, защитить ее границы и улучшить взаимодействие с НАТО", - отмечается в сообщении в соцсети Twitter.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американскую сторону за принятое решение.

"Благодарен Белому дому за чрезвычайно важный вклад в укрепление обороноспособности армии Украины и сохранения жизней наших воинов", - написал президент в Twitter.