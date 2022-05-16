Обновленный перечень запретов, которые будут действовать до локдауна

16:47 14 декабря Киев, Украина

Кабинет Министров утвердил дополнительные карантинные ограничения, которые вступят в силу с 19 декабря.

Их перечень опубликован на сайте Кабмина.



Новые ограничения запрещают:



- проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей;



- проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;



- прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях, если в залах присутствует более одного человека на 10 кв. метров;



- работу общепита с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. В ночь с 31.12 на 01.01 работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00;



- религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 кв. метров; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.



Кроме того, остаются в силе ограничения, которые действовали ранее. В частности, запрещается:



- пребывание в общественном транспорте и общественных местах без надетой маски, а также пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность;



- самовольное оставление места изоляции или обсервации;



- проведение массовых культурных (в т.ч. концертов), спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, в которых принимает участие более 20 человек и не соблюдена дистанция в 1,5 м между участниками (исключение: официальные и профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, экзамены для нотариата и меры необходимы для обеспечения работы органов власти);



- работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест одного зала;



- перевозки в пассажирском транспорте больше пассажиров, чем количество сидячих мест (кроме метро);



- проведение дискотек, работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга;



- размещение в заведениях питания более 4 совершеннолетних лиц за столом и когда расстояние между столами менее чем 2 метра;



- работа субъектов хозяйствования, в которых работники не обеспечены масками, а также не нанесена маркировка по дистанции между клиентами в 1,5 метра, а посетители не имеют правильно надетых средств индивидуальной защиты;



- пересечение границы иностранцам без наличия полиса страхования (с отдельными исключениями);



- деятельность учреждений по размещению (кроме гостиниц, реабилитационных центров для людей с инвалидностью, санаторно-курортных учреждений);



- посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования;



- посещение учебных заведений в случае, когда на самоизоляции находится более 50% учащихся и персонала учебного заведения;



- проведение плановых мероприятий по госпитализации (кроме паллиативной помощи, помощи новорожденным, родовспоможения, лечения онкобольных, высокоспециализированной (третичной) медпомощи и другой неотложной медпомощи);



- работа спортивных залов и фитнес-центров, если в них находится более одного человека на 20 квадратных метров;



- посещение пунктов (мест) временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, а также пунктов размещения беженцев;



- пересечение КПВВ на временно оккупированных территориях ОРДЛО и Крыма иностранцами без наличия полиса страхования (с отдельными исключениями);



- посещение посторонними лицами учреждений соцзащиты, в которых находятся отдельные категории граждан (пожилые люди, ветераны войны, лица с инвалидностью, психическими нарушениями и прочее).