Обновленное эпидзонирование: в столице и 18 областях превышен эпидпорог

В Украине обновили карантинное эпидзонирование, согласно которому в "красной" зоне находятся 13 регионов, в "оранжевой" - 9, в "желтой" - 3.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Так, в "красную" зону попали: Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.
В оранжевой зоне: Черкасская, Тернопольская, Ривненская, Луганская, Кировоградская, Донецкая, Днепропетровская, Волынская и Винницкая области.
"Желтыми" остаются три области - Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская.
Норма госпитализаций пациентов с COVID в Украине составляет 60 на 100 тысяч населения. Этому показателю соответствуют Кировоградская (49,6), Закарпатская (37,5), Ивано-Франковская (44,2), Херсонская (58,0), Тернопольская (56,4) и Львовская (54,2) области. Самой проблемной остается Хмельницкая область - здесь показатель госпитализаций составляет 117,3. В Киеве - 76,3.
Кроме того, в Киеве и семи областях превышена норма загруженности больничных коек с кислородом. Самый высокий показатель занятости коек с кислородом в Киеве (73,6% при норме до 65%) и Одеской области (71,7%).
При этом, в 19 из 25 регионов превышен эпидемиологический порог COVID-19. При этом в Киеве он составляет 105,7%, самый худший в Тернопольской области - 183,1%.
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