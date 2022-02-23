Обновленное эпидзонирование: ковид-показатели в норме

17:14 27 Май Киев, Украина

Все регионы страны на сегодняшний день находятся в "желтой" карантинной зоне, а 7 регионов частично соответствуют "зеленой" зоне.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.



В Украине уже семь областей частично соответствуют "зеленой" зоне карантина. В частности, в Киеве, Закарпатской, Полтавской и Хмельницкой областях заболеваемость гриппом и ОРВИ составляет менее 50% от эпидпорога. Также в Киеве и Винницкой, Луганской, Одесской областях коэффициент выявления новых случаев коронавирусной болезни ниже 5%.



По состоянию на 27 мая в Украине во всех регионах показатели по COVID-19 в норме.