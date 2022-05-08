О положении в COVID-больнице Одессы рассказали журналисты

15:06 05 декабря Киев, Украина

Какова на самом деле ситуация в злосчастной больнице Одессы? Что из опубликованного ужаса соответствует действительности? В одесской больнице №5 поделились мнением о тех фото и видео, которые появились в соцсетях и СМИ. В них указывалось, что в больнице умершие от коронавируса лежат вместе с живыми.

В больнице с контрольным визитом побывали журналисты. Вот что они увидели и узнали.

У больницы дежурят военнослужащие Нацгвардии. В здание пропускают только медицинский персонал и пациентов.

"Отделение начало работать с 27-го числа. Нагрузка сумасшедшая. Действительно, пациенты умирают. Персонал не всегда успевает вовремя это сделать (убрать тела, - ред.). Одновременно есть такие моменты, когда умирают несколько пациентов", - рассказала заместитель директора больницы Людмила Бирюкова.

По ее словам, нацгвардейцы у входа в больницу дежурят для того, чтобы родственники пациентов не заходили в красную зону.

"Родственники прорываются в красную зону, а мы с ними имеем потом конфликты", - сообщила Бирюкова.

Также, по ее словам, в лечебном учреждении не хватает медперсонала и работающим врачам и медсестрам тяжело.

"Пациенты паникуют, медперсонал паникует", - резюмировала замдиректора больницы.

Напомним, что, по словам спикера Верховной Рады, переболели коронавирусом более сотни нардепов. Некоторые из народных избранников заразились инфекцией по второму разу.

Мы также писали, что Рада приняла закон для ускорения получения COVID-вакцин.