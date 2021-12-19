О ходе перемирия: за сутки четыре обстрела, потерь нет

08:51 01 Август Киев, Украина

Несмотря на достигнутые в ходе переговоров соглашения о прекращении огня по всей линии разделения, нарушения процесса перемирия на Донбассе со стороны сепаратистов продолжаются. Так, по последним сообщениям пресс-центра штаба операции Объединенных сил, только за прошедшие сутки враг четыре раза обстрелял наши позиции.

"Вражеские провокации из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия отмечены в районе населенных пунктов Водяное, Южное и Луганское. Одиночные неприцельные обстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

В штабе также отметили, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Подчеркивается, что подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.

С начала текущих суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

Как сообщалось, 27 июля вступила в силу договоренность о полном прекращении огня на Донбассе. По данным штаба, за этот период ни один украинский военный не погиб и не был ранен.

Напомним, за сутки 30 июля на Донбассе было зафиксировано два обстрела.