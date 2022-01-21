Новый тактический ход в предвыборной программе: Трамп обещает вывести часть войск из Ирака и Афганистана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обещает закончить войну в Ираке и Афганистане.
По его словам, объявления о дальнейшем выводе войск из Ирака следует ожидать 9 сентября, объявления относительно Афганистана - в ближайшие дни.
"Представитель сообщил, что 9 сентября следует ожидать объявления о дальнейшем выводе войск из Ирака, а в ближайшие дни - другого объявления относительно Афганистана", - говорится в сообщении президентского пула Трампа.
Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что США собираются сократить американский контингент в Афганистане до менее чем пяти тысяч человек.
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