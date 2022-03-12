Новый раунд переговоров по авиакатастрофе самолета МАУ
06:12 19 октября Киев, Украина
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин
, для проведения переговоров по авиакатастрофе самолета МАУ
под Тегераном, встретится со своим иранским коллегой Мохсен Бахарванд.
Встреча пройдет сегодня, 19 октября в Иране.
Замглавы МИД Украины подчеркнул, что о компенсациях разговаривать не будут - запланированы только три технические совещания.
"Мы не планируем поднимать вопрос компенсации жертвам, поскольку находимся в процессе согласования совместной переговорной позиции с нашими международными партнерами. Буквально вчера мы провели соответствующую встречу с послами пострадавших вследствие катастрофы стран и договорились в дальнейшем координировать все свои действия", - сообщил Евгений Енин.
Иранский министр, в свою очередь, сообщил, что одна из встреч, которую будет проводить Иранская организация гражданской авиации, касается технических дискуссий.
"Вторая сессия касается судебных вопросов, проводимых иранскими чиновниками судебных органов, а другая - юридических вопросов, касающихся суммы компенсации, жертв и разбитого самолета", - добавил Бахарванд.
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