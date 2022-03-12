Новый раунд переговоров по авиакатастрофе самолета МАУ

06:12 19 октября Киев, Украина

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, для проведения переговоров по авиакатастрофе самолета МАУ под Тегераном, встретится со своим иранским коллегой Мохсен Бахарванд.
 
Встреча пройдет сегодня, 19 октября в Иране.
 
Замглавы МИД Украины подчеркнул, что о компенсациях разговаривать не будут - запланированы только три технические совещания.
"Мы не планируем поднимать вопрос компенсации жертвам, поскольку находимся в процессе согласования совместной переговорной позиции с нашими международными партнерами. Буквально вчера мы провели соответствующую встречу с послами пострадавших вследствие катастрофы стран и договорились в дальнейшем координировать все свои действия", - сообщил Евгений Енин.
Иранский министр, в свою очередь, сообщил, что одна из встреч, которую будет проводить Иранская организация гражданской авиации, касается технических дискуссий.
"Вторая сессия касается судебных вопросов, проводимых иранскими чиновниками судебных органов, а другая - юридических вопросов, касающихся суммы компенсации, жертв и разбитого самолета", - добавил Бахарванд.