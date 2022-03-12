Новый раунд переговоров по авиакатастрофе самолета МАУ

06:12 19 октября Киев, Украина

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин , для проведения переговоров по авиакатастрофе самолета МАУ под Тегераном, встретится со своим иранским коллегой Мохсен Бахарванд.

Встреча пройдет сегодня, 19 октября в Иране.

Замглавы МИД Украины подчеркнул, что о компенсациях разговаривать не будут - запланированы только три технические совещания.

"Мы не планируем поднимать вопрос компенсации жертвам, поскольку находимся в процессе согласования совместной переговорной позиции с нашими международными партнерами. Буквально вчера мы провели соответствующую встречу с послами пострадавших вследствие катастрофы стран и договорились в дальнейшем координировать все свои действия", - сообщил Евгений Енин.

Иранский министр, в свою очередь, сообщил, что одна из встреч, которую будет проводить Иранская организация гражданской авиации, касается технических дискуссий.