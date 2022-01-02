Новый политический сезон Верховной Рады. Когда стартует и что на повестке

17:34 25 Август Киев, Украина

Первое заседание Верховной Рады в новом политическом сезоне, состоится 1 сентября в 12:00, а со 2 сентября парламент начнет работу в обычном режиме.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Слуги народа" во вторник, 25 августа.



По словам председателя фракции "Слуги народа" Давида Арахамии, с повесткой дня на 1 сентября еще не определились, но несколько важных вопросов точно обсудят, среди них:

подготовка в бюджет 2021 - в "Слуге народа" называют подготовку "длительным и сложным процессом", к которому необходим основательный подход;

пакет законов об "экономическом росте", среди которых законопроекты и об индустриальных парках, и о локализации, которые создадут преимущества украинским производителям машиностроения.

Съезд "Слуги народа" состоится в воскресенье, 30 августа. В этот день ожидают выступления украинского президента Владимира Зеленского. Мы писали о том, где состоится съезд и какой будет повестка.