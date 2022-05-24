Новый коронавирус. ЕС собирает экстренное совещание

06:07 21 декабря Киев, Украина

Сегодня около 12:00 состоится экстренное антикризисное совещание в Совете ЕС, на котором будет обсуждаться проблематика возникновения нового коронавируса.



Об этом сообщил официальный представитель Комитета постпредов (Coreper) стран Об этом сообщил официальный представитель Комитета постпредов (Coreper) стран Евросоюза Себастьян Фишер.

"Председательство Германии в Совете ЕС пригласило государства-члены ЕС на срочное заседание кризисного механизма IPCR (The integrated political crisis response) завтра утром в 11:00 (12:00 по Киеву)", - написал Фишер в твиттере.



"В повестке дня: координация ЕС по реагированию на недавно выявленный в Соединенном Королевстве вариант COVID-19", - отметил пресс-секретарь Coreper.

Напомним, 14 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о "локдауне", учитывая распространение в Англии новой разновидности COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.



Новый штамм коронавируса был обнаружен в Дании, Нидерландах и Австралии.



20 декабря власти Италии, Бельгии и Нидерландов объявили о временной приостановке авиационного и железнодорожного сообщения с Великобританией из-за опасения занести новую разновидность вируса на континентальную часть Европы.