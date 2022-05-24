Новый коронавирус. ЕС собирает экстренное совещание

Сегодня около 12:00 состоится экстренное антикризисное совещание в Совете ЕС, на котором будет обсуждаться проблематика возникновения нового коронавируса.
Об этом сообщил официальный представитель Комитета постпредов (Coreper) стран Евросоюза Себастьян Фишер.
Напомним, 14 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о "локдауне", учитывая распространение в Англии новой разновидности COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.
Новый штамм коронавируса был обнаружен в Дании, Нидерландах и Австралии.
20 декабря власти Италии, Бельгии и Нидерландов объявили о временной приостановке авиационного и железнодорожного сообщения с Великобританией из-за опасения занести новую разновидность вируса на континентальную часть Европы.
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