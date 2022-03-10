Новый этап войны: Азербайджан объявил, что нанес удар по Армении, а не по Нагорному Карабаху

09:13 15 Октябрь Киев, Украина

Азербайджан впервые открыто объявил, что нанес удар по территории Республики Армения, а не по Нагорному Карабаху. Это может стать началом новой фазы в войне.



Вместе с тем президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о заключении еще восьми поселков на южном участке фронта, а руководители Армении и самопровозглашенной НКР (Нагорно-Карабахской республики) признали, что противник за время перемирия смог продвинуться вперед.



Министерство обороны Азербайджана объявило, что азербайджанские военные нанесли удар по дальнобойных ракетных установках "Эльбрус", которые якобы готовились нанести удар по азербайджанским городам с территории Армении.



Позже Минобороны Азербайджана опубликовало видео, в котором, как утверждается, можно увидеть момент выхода трех ракетных установок на боевую позицию. Момента удара по ним на видеозаписи нет.



Независимого подтверждения правдивости видео нет, но место удара независимые специалисты нашли с помощью спутниковых карт: это поле между селами сотни и Азат у самой границы Республики Армения с Кельбаджарским районом Азербайджана, который находится под контролем самопровозглашенной НКР.



Армения подтвердила факт удара азербайджанских военных по своей территории. Она отвергла обвинения в том, что с ее территории наносят ракетные удары по азербайджанских городах.



Это был первый случай, когда факт удара именно по территории Республики Армения признают обе стороны.



В начале войны Армения заявляла о налете беспилотников на ее приграничный городок Варденис, во время которого турецкий истребитель F-16 якобы сбил армянский штурмовик Cу-25, но убедительных доказательств этого не предоставила.



Азербайджан утверждает, что Армения стреляет со своей территории ракетами по его городах, но доказательств этого тоже не оказывает.



Теперь Минобороны Армении заявляет, что оставляет за собой право бить по военным объектам на территории Азербайджана, а минобороны Азербайджана отмечает, что оставляет за собой право нейтрализовать легитимные военные цели на территории Республики Армения.



Если теперь обмен ударами через границу станет нормой, то это будет означать, что война вышла за пределы Карабаха и началась по всей границе Азербайджана и Армении.

Теоретически могут быть и международно-политические последствия.



Армения, в отличие от Азербайджана, входит в военный союз ОДКБ с Россией, и подтвержден удар по ее территории (а не по территории непризнанной НКР) может стать для России предлогом вмешаться в конфликт на стороне своего союзника.



Правда, Россия пока пытается балансировать между обеими сторонами и играть роль посредника, а представитель ОДКБ сказал в среду агентству РИА Новости, что Армения в организацию не обращалась.