Новые статьи расходов в Госбюджете 2021 – экономика и бизнес

Пресс-служба Министерства финансов Украины сообщает о некоторых новых статьях расходов в Государственном бюджете 2021 года. Так, правительство планирует выделить 2,9 млн гривен на цифровизацию экономики.

Так, 1,3 млрд гривен планируют направить на мероприятия по информатизации в органах государственной власти. Национальной программе информатизации хотят выделить 0,6 млрд гривен. Ещё 1 млрд гривен предусмотрено на веб-портал электронных услуг "Портал дія", который предусматривает, в частности, 100 государственных услуг онлайн и 10 цифровых документов в смартфоне.

Также стало известно, что на поддержку бизнеса в Госбюджете на 2021 год заложено около 12 млрд гривен.

В частности, 10 млрд гривен направят на кредитные гарантии для упрощение доступа малого и среднего бизнеса к финансовому ресурсу путем частичного гарантирования государством их долговых обязательств.

Ещё 2 млрд гривен пойдут на компенсацию процентов по кредитам для малого и среднего предпринимательства: