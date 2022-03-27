Новые стандарты безопасности на дорогах Украины

08:48 02 ноября Киев, Украина

Впервые в истории Украины, с подачи Укравтодора , были внесены изменения в стандарты на меры и средства, призванные обеспечить безопасность и "успокоить" дорожное движение.

Теперь кроме "лежачих полицейских" притормаживать водителей на дорогах будут островки безопасности, бордюрные расширения, чокеры и разделительные полосы.

"Укравтодор разработал и подал предложения изменить перечень стандартных средств, используемых на дороге для успокоения движения. Впервые в истории Украины эти изменения внесены и с 1 ноября вступили в силу", - сообщили в агентстве.

Почему это важно:

Требования нового стандарта закладывают комплексный подход к созданию системы безопасных условий движения по дорогам и улицам.

Средства успокоения движения устанавливаются не только для уменьшения скорости, а главным образом для равномерности транспортных потоков. Особое внимание к участкам, где автомобильные потоки конфликтуют с пешеходными и велосипедными.

Неправильный выбор скорости, а чаще ее превышение приводит к росту травматизма на дорогах. Средства успокоения движения являются эффективным дополнением к ограничениям скорости.

В Укравтодоре указали, что до сих пор существовало только одно средство успокоения движения - так называемый "лежачий полицейский". Все другие устоявшиеся мировые практики инженеры-проектировщики применяли только на свой страх и риск.