Новые стандарты безопасности на дорогах Украины

Впервые в истории Украины, с подачи Укравтодора, были внесены изменения в стандарты на меры и средства, призванные обеспечить безопасность и "успокоить" дорожное движение.
Теперь кроме "лежачих полицейских" притормаживать водителей на дорогах будут островки безопасности, бордюрные расширения, чокеры и разделительные полосы.
Почему это важно:
- Требования нового стандарта закладывают комплексный подход к созданию системы безопасных условий движения по дорогам и улицам.
- Средства успокоения движения устанавливаются не только для уменьшения скорости, а главным образом для равномерности транспортных потоков. Особое внимание к участкам, где автомобильные потоки конфликтуют с пешеходными и велосипедными.
- Неправильный выбор скорости, а чаще ее превышение приводит к росту травматизма на дорогах. Средства успокоения движения являются эффективным дополнением к ограничениям скорости.
В Укравтодоре указали, что до сих пор существовало только одно средство успокоения движения - так называемый "лежачий полицейский". Все другие устоявшиеся мировые практики инженеры-проектировщики применяли только на свой страх и риск.
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