Новые стандарты безопасности на дорогах Украины

08:48 02 ноября Киев, Украина

Впервые в истории Украины, с подачи Укравтодора, были внесены изменения в стандарты на меры и средства, призванные обеспечить безопасность и "успокоить" дорожное движение.
 
Теперь кроме "лежачих полицейских" притормаживать водителей на дорогах будут островки безопасности, бордюрные расширения, чокеры и разделительные полосы. 
"Укравтодор разработал и подал предложения изменить перечень стандартных средств, используемых на дороге для успокоения движения. Впервые в истории Украины эти изменения внесены и с 1 ноября вступили в силу", - сообщили в агентстве.
Почему это важно:
  • Требования нового стандарта закладывают комплексный подход к созданию системы безопасных условий движения по дорогам и улицам.
  • Средства успокоения движения устанавливаются не только для уменьшения скорости, а главным образом для равномерности транспортных потоков. Особое внимание к участкам, где автомобильные потоки конфликтуют с пешеходными и велосипедными.
  • Неправильный выбор скорости, а чаще ее превышение приводит к росту травматизма на дорогах. Средства успокоения движения являются эффективным дополнением к ограничениям скорости.
фото: островок безопасности на дороге
В Укравтодоре указали, что до сих пор существовало только одно средство успокоения движения - так называемый "лежачий полицейский". Все другие устоявшиеся мировые практики инженеры-проектировщики применяли только на свой страх и риск.
"Измененные стандарты позволят устанавливать разделительные островки или полосы, бордюрные расширения, чокеры и островки безопасности. Они проектируются при ремонте или модернизации существующих дорог и улиц, а также при строительстве и реконструкции. Благодаря комплексному подходу водитель поддерживает постоянную безопасную скорость, а не изменяет ее, постоянно разгоняясь и тормозя", - пояснили в агентстве.