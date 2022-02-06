Новые карантинные зоны на утро 21 сентября

07:38 21 Сентябрь Киев, Украина

В Украине с понедельника, 21 сентября, начало действовать новое карантинное зонирования. Самые строгие ограничения будут действовать в так называемой "красной" зоне.



В обновленном списке уменьшилось количество регионов в красной зоне.



В красной зоне оказались:



город Чоп Закарпатской области;

Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;

город Бережаны, Залещицкий, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;

город Салават и Волочисский район Хмельницкой области;

город Канев Черкасской области;

Герцеивський и Кельменецкий районы Черновицкой области;

город Нежин и Носовский район Черниговской области.



Там под запретом работа общественного транспорта, школ, детских садов, а также кафе и ресторанов, ТРЦ, фитнес клубов и непродовольственных магазинов.



Зато в Черновцах и Ивано-Франковске сегодня школьники сядут за парты впервые с начала учебного года. Областные центры, по обновленным эпидемическим зонированием, наконец оставили красную зону.





