Новые карантинные зоны на утро 21 сентября

В Украине с понедельника, 21 сентября, начало действовать новое карантинное зонирования. Самые строгие ограничения будут действовать в так называемой "красной" зоне.
В обновленном списке уменьшилось количество регионов в красной зоне.
В красной зоне оказались:
город Чоп Закарпатской области;
Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
город Бережаны, Залещицкий, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;
город Салават и Волочисский район Хмельницкой области;
город Канев Черкасской области;
Герцеивський и Кельменецкий районы Черновицкой области;
город Нежин и Носовский район Черниговской области.
Там под запретом работа общественного транспорта, школ, детских садов, а также кафе и ресторанов, ТРЦ, фитнес клубов и непродовольственных магазинов.
Зато в Черновцах и Ивано-Франковске сегодня школьники сядут за парты впервые с начала учебного года. Областные центры, по обновленным эпидемическим зонированием, наконец оставили красную зону.
В обновленном списке уменьшилось количество регионов в красной зоне.
В красной зоне оказались:
город Чоп Закарпатской области;
Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
город Бережаны, Залещицкий, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;
город Салават и Волочисский район Хмельницкой области;
город Канев Черкасской области;
Герцеивський и Кельменецкий районы Черновицкой области;
город Нежин и Носовский район Черниговской области.
Там под запретом работа общественного транспорта, школ, детских садов, а также кафе и ресторанов, ТРЦ, фитнес клубов и непродовольственных магазинов.
Зато в Черновцах и Ивано-Франковске сегодня школьники сядут за парты впервые с начала учебного года. Областные центры, по обновленным эпидемическим зонированием, наконец оставили красную зону.
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