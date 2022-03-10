Новое разведение войск и новые КПВВ на Донбассе

10:59 17 октября Киев, Украина

Несмотря ни на что, процесс мирного урегулирования ситуации на Донбассе продолжается. По сообщению вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, идет подготовка к очередному разведению войск на четырех направлениях.

Также определены около 19-ти новых локаций относительно возможного гуманитарного разминирования.

"Процесс Минска несколько заблокирован из-за позиции Российской Федерации и их "прокси", которые представляют оккупационные режимы в Донецке и Луганске", - сказал вице-премьер. "Украина не должна ждать, когда появится "добрая воля" в Кремле, мы должны двигаться в собственном формате, строя свой, собственный, ландшафт", - отметил Резников.

Он также сообщил, что сейчас готовится к открытию "до 10 ноября - два новых КПВВ в населенных пунктах Счастье и Золотое, о чем был разговор в Париже".

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Киев ждет ответа от визави относительно своего плана мирного урегулирования на Донбассе.