Новое разведение войск и новые КПВВ на Донбассе

Несмотря ни на что, процесс мирного урегулирования ситуации на Донбассе продолжается. По сообщению вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, идет подготовка к очередному разведению войск на четырех направлениях.
Также определены около 19-ти новых локаций относительно возможного гуманитарного разминирования.
Он также сообщил, что сейчас готовится к открытию "до 10 ноября - два новых КПВВ в населенных пунктах Счастье и Золотое, о чем был разговор в Париже".
Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Киев ждет ответа от визави относительно своего плана мирного урегулирования на Донбассе.
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