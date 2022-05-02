Новая страница сотрудничества Украины и Бразилии

Состоялся открытый диалог представителей Украины и Бразилии по вопросам оборонной промышленности, который откроет новую страницу в двусторонних отношениях.
Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во вторник, 1 декабря.
Кулеба назвал начало оборонного диалога составляющей приоритетного направления деятельности МИД по открытию новых возможностей для украинских компаний и промышленности. Он убежден, что сотрудничество Украины и Бразилии не должно ограничиваться только двусторонней торговлей, а должно выходить на рынки третьих стран, в частности в Латинской Америке, Азии, Африке и Европе.
По словам Кулебы, толчком для развития украинского-бразильского партнерства должен послужить визит президента Бразилии Жаира Болсонару в Украину, который планируется провести в 2021 году.
Кроме того, готовится очередное заседание украинского-бразильской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.
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