Новая страница сотрудничества Украины и Бразилии

09:01 02 декабря Киев, Украина

Состоялся открытый диалог представителей Украины и Бразилии по вопросам оборонной промышленности, который откроет новую страницу в двусторонних отношениях.

Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во вторник, 1 декабря.

"Мы начали новую страницу сотрудничества Украины и Бразилии в сфере оборонной промышленности. Это новые возможности для украинского экспорта и торговли", - отметил министр.

Кулеба назвал начало оборонного диалога составляющей приоритетного направления деятельности МИД по открытию новых возможностей для украинских компаний и промышленности. Он убежден, что сотрудничество Украины и Бразилии не должно ограничиваться только двусторонней торговлей, а должно выходить на рынки третьих стран, в частности в Латинской Америке, Азии, Африке и Европе.

"Этот диалог закладывает надежную основу для взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества между представителями оборонных ведомств и предприятий наших двух стран", - подчеркнул министр, добавив, что диалог об оборонной промышленности Бразилия ведет только с пятью странами: Аргентина, США, Португалия, Франция и Индия.

По словам Кулебы, толчком для развития украинского-бразильского партнерства должен послужить визит президента Бразилии Жаира Болсонару в Украину, который планируется провести в 2021 году.

"Он должен открыть новую страницу в двусторонних отношениях", - подчеркнул глава МИД, отметив, что начинается диалог между объединениями промышленников и предпринимателей двух стран, диалог между космическими ведомствами.

Кроме того, готовится очередное заседание украинского-бразильской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.