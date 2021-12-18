Ночью подожгли машину Андрея Богдана

Согласно данным, приведенным в соцсетях, ночью загорелась машина Андрея Богдана. На пульт МЧС сообщение о пожаре поступило в 02:44. Бойцы СОГа сработали оперативно и огонь быстро потушили. Более подробных данных пресс-центр пока не дает.

Машина марки Tesla Model S, принадлежащая Богдану Андрею, была припаркована во дворе жилой 16-этажки на ул. Юности 8/2.

Тушение пожара заняло 30 минут. В электрокаре выгорел салон, багажник, крыша, в общем - от машины практически ничего не осталось. Также во время пожара огонь зацепил рядом стоящие Honda и Mazda. Их повреждения минимальны. Информации о размере нанесенного ущерба нет.

В результате пожара никто не пострадал. Есть предположение о том, что автомобиль подожгли намеренно. Предположительно,на крышу автомобиля поставили сумку с неизвестным веществом, которое и стало причиной пожара.

Надо отметить, что некоторые из однопартийцев Андрея Богдана считают, что пожар может быть связан с недавним конфликтом, который произошел между ним и Геннадием Корбаном.

Один из сотрудников Офиса президента, пожелавший остаться неизвестным, рассказал, что конфликт связан с отказом Богдана работать на Корбана и предположил, что это только начало.

Ни сам Богдан, ни полиция пока не комментируют это происшествие.