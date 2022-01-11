Незаконно ограничивать высокие зарплаты чиновникам,- КС

Как известно, ранее Верховная рада Украины приняла решение о временном ограничении зарплат государственных служащих на время карантина. По мнению представителя президента в Конституционном суде (КС) Федора Вениславского, решение КС о том, что такое ограничение является незаконным, вполне обосновано.

По его словам, решение Суда признать упомянутые ограничения неконституционными абсолютно правомерно.

"Что касается ограничения заработных плат, то КС правомерно признал такие ограничения неконституционными. Верховная рада не имела права их вводить через изменения в госбюджет", - отметил Вениславский.

Как сообщалось, Конституционный суд снял ограничения зарплат госслужащих, введенные на период карантина.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение парламента вопрос об отмене ограничений на зарплаты чиновникам в 47 тысяч гривен, но в день голосования его отозвал.