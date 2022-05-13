Непогода в Украине: I уровень опасности, на дорогах гололед

За прошлые сутки в стране многие населенные пункты пострадали от гололеда, ветра и обледенения линий электропередач. Медицинские учреждения переполнены травмированными пациентами. В то же время, непогода не отпускает, уже почти по всей территории Украины сложные погодные условия: дождь и гололед. Как стало известно, в Министерстве внутренних дел напомнили водителям о гололедице на дорогах и дали рекомендации.
Водителей призвали соблюдать правила безопасного вождения, чтобы избежать трагедий на дорогах:
- выдерживайте дистанцию между автомобилями;
- паркуйте авто так, чтобы не мешать снегоуборочной технике;
- передвигайтесь скользкой дорогой на минимальной скорости;
- во время езды не совершайте резких маневров;
- приближаясь к пешеходным переходам, снижайте скорость;
- учитывайте предупреждения соответствующих служб.
Также в МВД предупреждили о возможных нарушениях в движении транспорта из-за непогоды.
Напомним, накануне утром в Киеве ввели оперативное положение для общественного транспорта. Он курсирует с отклонением от графика движения.
Также сообщалось, что за несвоевременную уборку улиц в Киеве будут штрафовать.
В Украине за сутки почти полторы тысячи ДТП.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии