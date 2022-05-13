Непогода в Украине: I уровень опасности, на дорогах гололед

17:58 12 декабря Киев, Украина

За прошлые сутки в стране многие населенные пункты пострадали от гололеда, ветра и обледенения линий электропередач. Медицинские учреждения переполнены травмированными пациентами. В то же время, непогода не отпускает, уже почти по всей территории Украины сложные погодные условия: дождь и гололед. Как стало известно, в Министерстве внутренних дел напомнили водителям о гололедице на дорогах и дали рекомендации.

"Днем в западных (кроме Закарпатья), центральных, восточных и в северных областях гололед (Iуровень опасности, желтый). В Киеве и Киевской области днем 12 декабря гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Водителей призвали соблюдать правила безопасного вождения, чтобы избежать трагедий на дорогах:

выдерживайте дистанцию между автомобилями;

паркуйте авто так, чтобы не мешать снегоуборочной технике;

передвигайтесь скользкой дорогой на минимальной скорости;

во время езды не совершайте резких маневров;

приближаясь к пешеходным переходам, снижайте скорость;

учитывайте предупреждения соответствующих служб.

Также в МВД предупреждили о возможных нарушениях в движении транспорта из-за непогоды.

Напомним, накануне утром в Киеве ввели оперативное положение для общественного транспорта. Он курсирует с отклонением от графика движения.

Также сообщалось, что за несвоевременную уборку улиц в Киеве будут штрафовать.

В Украине за сутки почти полторы тысячи ДТП.