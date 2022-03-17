Непогода оставила жителей 80 населенных пунктов Украины без света

10:45 18 июня Киев, Украина

В результате ливней, гроз и сильных порывов ветра в 5 областях Украины 80 населенных пунктов остались без электроснабжения.

Об этом говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По состоянию на 7:00 18 июня в результате осложнения погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 80 населенных пунктов в 5 областях, а именно Днепропетровская - 36, Кировоградская - 24, Донецкая - 16, Киевская - 2 и Сумская – 2.", — говорят в Службе спасения.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.



Кроме того, в Днепре после интенсивных дождей остаются частично подтопленными 50 частных домов и 101 двора (со 2 июня всего было 109 и 200 соответственно). Также пострадал Мариуполь, из-за дождей произошел разлив Старокрымского водохранилища, подтоплены 32 приусадебных участка и дома.

Для откачивания воды были задействованы 19 сотрудников ГСЧС и 16 единиц техники. За прошедшие сутки спасатели откачали - 46 тыс. 794 м3 воды, за все время работ - 420 тыс. 102 м3 воды.