Непогода оставила без света 440 населенных пунктов

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) из-за непогоды 440 населенных пунктов Украины остались без электроснабжения.
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, 6 августа.
Отключение электроэнергии произошли в 8 областях:
Хмельницкая - 206 населенных пунктов,
Киевская - 63,
Тернопольская - 42,
Черновицкая - 39,
Львовская - 36,
Винницкая - 29,
Житомирская - 23,
Кировоградская - 2.
Кроме того, на территории отдельных областей подтоплены два жилых дома, 13 подвальных помещений, 10 домохозяйств, 8 хозяйственных построек, 1 насосная станция и частично повреждены 4 кровли, повалено 155 деревьев.
Отмечается, что жертв и пострадавших в результате непогоды нет.
Отмечается, что жертв и пострадавших в результате непогоды нет.
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