Неожиданный сюрприз от Эрдогана: разговор Зеленского с Трюдо

Приятный сюрприз получил Владимир Зеленский во время визита в Турцию. По информации пресс-службы Офиса президента, Реджеп Эрдоган неожиданно предложил ему поговорить по телефону с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

"Премьер-министр Канады провел телефонный разговор с президентом Турции, во время которой Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что у него есть сюрприз для Джастина Трюдо, и передал трубку Владимиру Зеленскому. Лидеры Украины и Канады обменялись дружескими приветствиями и кратко обсудили вопросы совместной повестки дня и взаимодействия в актуальных проектах", - говорится в сообщении.

В ОП отметили, что Зеленский и Трюдо были приятно удивлены возможностью дружеской беседы в таком формате.

Напомним, что ранее Зеленский и Эрдоган сделали совместное заявление. Турция выступила в поддержку вступления Украины в НАТО. Также ведутся переговоры о свободной торговле между Турцией и Украиной.

Позже стало известно, что Киев и Стамбул решили сотрудничать в оборонке. Министры обороны обеих стран подписали ряд документов о сотрудничестве.