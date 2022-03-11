Неожиданный сюрприз от Эрдогана: разговор Зеленского с Трюдо

Приятный сюрприз получил Владимир Зеленский во время визита в Турцию. По информации пресс-службы Офиса президента, Реджеп Эрдоган неожиданно предложил ему поговорить по телефону с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
В ОП отметили, что Зеленский и Трюдо были приятно удивлены возможностью дружеской беседы в таком формате.
Напомним, что ранее Зеленский и Эрдоган сделали совместное заявление. Турция выступила в поддержку вступления Украины в НАТО. Также ведутся переговоры о свободной торговле между Турцией и Украиной.
Позже стало известно, что Киев и Стамбул решили сотрудничать в оборонке. Министры обороны обеих стран подписали ряд документов о сотрудничестве.
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